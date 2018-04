Audi plant R8-concept in Detroit

Door: REDACTIE

udi heeft grootste plannen met de R8 en een (voorlopig?) gebrek aan productiecapaciteit zal die niet temperen. Dat de 420pk sterke 4.2l V8 binnen afzienbare tijd een krachtiger krachtbron boven zich in de orderlijst moet dulden, waarschijnlijk een 5liter en met zekerheid een V10 van meer dan 500pk, is reeds bevestigd. Maar het verhaal hoeft niet bij die RS8 te eindigen. Volgende maand stelt het merk met de vier ringen een studiemodel op basis van de R8 voor. Al van voor de lancering van het productiemodel wordt gespeculeerd over een targa- of cabriovariant. Wellicht wordt een voorbode van deze laatste, als Spider (dus helemaal zonder dakconstructie) en al dan niet voorzien van een V10, in Detroit voorgereden. Een tekening die Audi bezorgde aan enkele journalisten staaft die veronderstelling. Binnen een dikke maand hebben we zekerheid...