Opvolger VW Sharan heeft Amerikaanse roots

Door: BV

Volkswagen heeft mooi verdient aan de Sharan, die ook als Seat Alhambra door het leven gaat. Het model werd destijds samen met Ford ontwikkeld, maar het merk met de blauwe ovaal heeft het busje inmiddels (ook al rijkelijk laat) vervangen door de succesvolle S-MAX en de tweede Galaxy-generatie. Beiden zijn technisch immers identiek.

VW had grootse plannen voor een revival van de iconische samba-bus uit de jaren vijftig, maar dat draaide op niets uit en de Sharan leek op een dood spoor te zitten. Nu is uitgelekt dat Chrysler in z'n Canadese Windsor-fabriek, waar de Voyager van de band loopt, al enige tijd preproductiemodellen met VW-logo produceert. Het interieur daarvan zou opgewaardeerd zijn, maar in hoeverre het koetswerk afwijkt, is nog onbekend. Volkswagen zou pas in februari meer details geven. Dan debuteert het Amerikaans-Duitse busje op de Chicago Auto Show. Of dit ook meteen de opvolger voor de Europese Sharan wordt, is niet geweten.