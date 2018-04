Audi A3 Cabrio

Door: BV

A

udi heeft het doek van de A3 Cabrio getrokken. De kleinste Audi krijgt een stoffen dakconstructie die zichzelf het hoofddeksel afneemt in amper 9 tellen. De kap is verkrijgbaar in drie tinten. Openen en sluiten kan tot 30km/u. Audi profiteert van de gelegenheid om behalve de kont, ook de neus op te frissen, onder meer met nieuwe lichtunits. De koffer is via een kleine klep toegankelijk, maar de achterbank is neerklapbaar om tot een groter volume te komen.

Onder de kap vinden we vier motoren, evenredig verdeeld tussen benzine- en diesel. Het gaat om de nieuwe 1.8l TFSI met 160pk en de tweeliterversie die 200 paarden op stal heeft. De oliestokers zijn een 105pk sterke 1.9TDI en een 2.0 TDI, inmiddels een common-rail-eenheid met 140pk.