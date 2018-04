Plaagstootjes voor nieuwe VW Coupé

Door: REDACTIE

En neen, we hebben het niet over de productieversie van de Iroc... Op de opvolger voor de Scirocco wordt het nog even wachten. Het gaat om de sportief gelijnde grote Coupé van het merk uit Wolfsburg. Die wordt op de bodemplaat van de Passat gekeild en zal, net als de Mercedes CLS of Jaguar XF een bolle daklijn combineren met vier portieren. VW zal met het model proberen het gat tussen de Phaeton en de Passat te dichten.

Op het Autosalon van Detroit, dat begin januari gehouden wordt, gaat het doek eraf. Toch wordt er volgens VW nog niet genoeg naar de komst van de nieuweling uitgekeken. Daarom worden wat plaagbeelden de wereld ingestuurd. Er is nauwelijks iets van te maken, behalve dan dat een glazen dak tot de mogelijkheden behoort. Dat is nog eens een verassing...