Te vroeg: de nieuwe Subaru Forester

ubaru's Forester, één van de pioniers van het SUV-segment, staat al sinds 1997 in de catalogus. Het model werd in 2002 afgelost, drie jaar later opgefrist en inmiddels staat alweer de derde generatie op stapel. Die wordt begin volgend jaar officieel onthuld, maar de Japanners hebben het potje niet gedekt kunnen houden. Terwijl het nog wachten is op officiële beelden, circuleren er reeds afbeeldingen van magazines waarin het model in z'n nakie wordt gezet. De Europese vormgeving zal weinig van deze Japanse versies afwijken. Het smoelwerk vertoont dezelfde stijlkenmerken als de herwerkte Tribeca.