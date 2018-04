Draagbare navi voor BMW 1 en 3

Door: BV

Bij de Toyota Aygo's en Nissan Micra's van deze wereld kon je ze al vinden; de netjes ingewerkte draagbare navigatiesystemen. Nu gaat ook BMW voor de bijl, al levert het géén wegwijsdoos van een gekend merk, maar een exemplaar met eigen merklogo. Natuurlijk wordt die ook gewoon bij Garmin aangekocht, maar de Duitsers hebben toch een eigen design (inclusief verlicht BMW-logo), kleurenschema, menu's en dies meer...

Het toestel is terug te vinden in de optielijst van de 1- en 3-reeks. Uiteraard wordt de inbouw verzorgd. Je hoeft het dus niet zomaar tegen de voorruit te kleven. Het toestel heeft 3D-kaartweergave, wordt bediend via een 3,5" aanraakscherm en kent in heel West-Europa de weg. Kostprijs? € 610.