Klaar in 2009: Toyota iQ

Door: BV

Toyota komt in 2009 met een productieversie van de iQ. Dat bevestigt de Europese grote baas van het merk, Thierry Dombreval, in een onderhoud met het Duitse Handelsblatt.

De voorbode voor de mini-Toyota werd in september op het Autosalon van Frankfurt voorgesteld. De iQ is met een lengte van amper 2,98m nog eens 42cm korter dan de Aygo. Desondanks wil Toyota voldoende ruimte creëren voor drie volwassenen en een kind. Het lijnenspel ontstond in Europa, bij het ED2-designcentrum van de constructeur, nabij het Franse Nice. Over de aandrijflijn is nog niets bekendgemaakt. Volgens Dombreval wordt gemikt op een jaarlijkse afzet van 70.000 stuks.