Pimpsetje voor VW Tiguan

Door: BV

Volkswagen heeft voor de fonkelnieuwe Tiguan een pimpsetje voorgesteld op de Essen Motor Show. De stads-4x4 op basis van de Golf staat er te pronken in een kleedje dat van VW Individual afkomstig is. Die afdeling werd in 2003 door de constructeur in het leven geroepen om zich bezig te houden met ‘speciale' producten. Zo baarde de afdeling reeds de Golf R32, maar ook de Bluemotion-modellen zijn er de vrucht van.

Officieel is de sportieve aankleding van deze Tiguan nog een studie, maar deze R-Line gaat binnenkort gewoon in productie. Een overzicht van de zoethoudertjes.. een nieuwe grille, spatbordverbreders, een dakvleugeltje, 19-duims velgen en een specifieke voor- en achterbumper. Aan de binnenzijde wordt het verschil door sportmeubilair en een sportstuur met afgeplatte onderkant gemaakt.