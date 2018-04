Volgende BMW 7 schizofreen

Door: BV

BMW werkt hard aan de opvolger van de huidige 7-Reeks. Die belooft het vuur aan de schenen te krijgen van de Audi A8, die wellicht in 2009, kort na de Siebener afgelost wordt. Inmiddels is uitgelekt dat BMW 2 gezichten kiest voor z'n 7-Reeks. De versie met korte en de variant met lange wielbasis slaan elk een eigen weg in. De langste blijft een limousine in de strikte zin van het woord. Een luxueuze en conventioneel geproportioneerde sedan, zoals de huidige 7.

De korte versie zal Audi, dat het vel van BMW wil en zich daarom almaar dynamischer profileert, van antwoord bieden. Dat model wordt de productieversie van de eerder dit jaar onthulde CS concept car. Dat is nog steeds een vierdeurs sedan, maar één die heel wat stijlkenmerken van de coupé overneemt. Dat is in deze klasse nog niet eerder vertoond.