Foutje: productplanning Audi gelekt

Door: BV

Als je niet wil dat je concurrenten in je kaarten kijken, dan hou je de productieplanning voor je fabrieken best voor jezelf. En dat is nu net wat Audi niet voor elkaar gekregen heeft. De productplanning voor de komende jaren ligt op straat.

De A4 krijgt in Genève het gezelschap van z'n functionele variant. Tenminste, dat is de veronderstelling omdat de break in maart in productie gaat. De A3 wordt aan het begin van de zomer opgefrist. De richting daarvoor wordt door de A3 Cabrio, die vorige week werd onthuld, aangegeven. Een maand later mag de Q5 de mouwen oprollen. Dat is het kleine broertje van de Q7 waarvan een hybrideversie nog voor 2009 van de band zal lopen. Eind 2009 mag de Audi-fabriek in vorst zich verheugen op de A1, een kleine ‘premium'-auto waarvan de voorbode ook reeds de revue passeerde.

Het sportwagenaanbod wordt eveneens aangedikt. Van de TT lijkt er een 170pk sterke 2.0TDI op stapel te staan. Volgende zomer komt er ook een TT-S, met een 2.0 TFSI benzinemotor van 270pk. En het eindigt er niet mee... een jaar later is het de beurt aan de RS-uitvoering van Audi's kleinste sportrakker. De R8 moet zolang niet wachten op een dikkere motor. Die komt al in september van dit jaar. Een V10 met 500+ pk's, maar exacte specificaties ontbreken nog. In 2009 wordt de A5 gescalpeerd. Een A4 cabrio staat niet langer op de planning. Wellicht kiest Audi voor een metalen klapdak. En eveneens begin 2009 wordt de pittigste A5 Coupé, de RS5, in het aanbod gekeild.