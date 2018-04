Plagen voor Dodge Challenger

Door: BV

Het is een zeer slimme marketingtechniek: eerst wat plaagbeelden de wereld insturen en dan pas uitpakken met iets waar de mensen ook effectief wat mee zijn. In casu doet Dodge het voor de Challenger SRT8, de sterkste versie van het retromodel. Die wordt pas in februari op het Autosalon van Chicago voor het voetlicht gereden. Dan verwachten we ook veelzeggender beeldmateriaal. Veel maakt het ons niet uit, want de pittige Challenger komt vooralsnog niet naar het continent en de eerste productiegolf is toch al uitverkocht. Veel keuze krijgen de Amerikanen overigens niet. Er zijn slechts drie koetswerkkleuren voorzien; oranje, zwart en zilver.

Dodge grijpt terug naar het klassieke ‘muscle car'-recept. Het lepelt een wel heel dikke motor in de al even klassieke Challenger. Die krijgt de 6,1l grote HEMI-V8 onder de kap. Goed voor 425pk, 570Nm en spectaculaire sprintcijfers. De naald van de snelheidsmeter kan doorslaan tot 280km/u en je hoeft niet langer dan 4,5 tellen te wachten om 100 (of toch 60Mph) snel te gaan.