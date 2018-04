Vleugelset voor Porsche 997 Turbo

Door: REDACTIE

Porsche houdt z'n designers graag in de weer. Wat doe je als je net een nieuw model, pakweg de 997 Turbo, hebt gelanceerd? Je ontwikkelt daar een nieuwe spoilerset voor. Deze kit omvat een lip aan de voorbumper en een achtervleugel die hoger boven de motorkap rijkt. En het is helemaal geen geblaat. De aanpassingen zorgen voor een vermindering van de lift, zowel op de voor- als op de achtertrein. Een grotere stabiliteit bij (zeer) hoge snelheden is het resultaat.

En om de ingenieurs ook wat te doen te geven; die vonden nog 10 extra paarden in de boxermotor van de 997. De versie mét de meer opzichtige vleugels tikt nu af op 490pk. Dat levert nauwelijks een meetbaar verschil in prestaties op, maar het is de idee die telt.