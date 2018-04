Land Rover coupé in de maak

Door: BV

and Rover werkt aan een Coupé, of toch een vierdeurs waarvan de daklijn die van een coupé imiteert. Op z'n BMW X6's. Op het Autosalon van Detroit wordt een stijlstudie voorgesteld die de laatste rechte lijn naar serieproductie inzet. Dat is een echte tweedeurs, zoals uit deze gelekte foto blijkt. Tijdens het Autosalon van Frankfurt gaf het bedrijf al een plaagbeeld van het model vrij. Omdat officiële informatie ontbreekt is het onzeker of Land Rover voor een enkele, dan wel een dubbele set portieren zal kiezen. Detroit brengt ongetwijfeld één en ander aan het licht. We houden u op de hoogte.