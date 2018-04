Nooit meer slapen in een Mercedes

Door: BV

Volgens officiële statistieken is vermoeidheid de oorzaak van amper 1% van alle ongevallen. Maar die statistieken zijn (uiteraard) onjuist. In de laatste Europese studies wordt 24 tot 33% van alle ongevallen toegeschreven aan vermoeidheid. Het is daarmee een veel grotere factor dan pakweg alcoholgebruik of overdreven snelheid (behalve in België natuurlijk, hier is 99% van de ongevallen aan te snel rijden te wijten). Mercedes ontwikkelt een systeem dat de bestuurder in de gaten houdt en hem waarschuwt wanneer hij of zij moe wordt.

Het systeem maakt een profiel op van elke bestuurder. Het gaat om een groot aantal factoren, maar de meest doorslaggevende is het stuurgedrag. Zelfs bij een kleine vermoeidheid wijzigt dat. Het systeem suggereert dan aan de bestuurder om een rustpauze in te lassen. Mercedes heeft de nieuwe veiligheidsvoorziening over een half miljoen kilometers getest bij ruim 400 proefpersonen, met goede resultaten. Vanaf 2009 wordt het leverbaar.