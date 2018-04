Aston Martin presenteert strafste Vantage

Door: BV

Aston Martin heeft een gloednieuw ontwerpcentrum opgericht. Het eerste wat daar buitenrolt is de Vantage RS, de strafste Vantage tot nog toe. De Britten lepelen de V12 uit het topmodel in de compacte koets. Dat blok heeft een zuigerverplaatsing van 6 liter en is goed voor 600pk, terwijl de koppelcurve zich tot 690Nm plooit. Stuur alles even door een zesbak naar de achterwielen en het rubber aldaar katapulteert het model naar 100km/u in hooguit vier tellen. Om het geheel even efficiënt weer af te remmen wordt het remsysteem op ceramische schijven getrakteerd.

Het interieur krijgt een behandeling die niet alleen het exclusieve karakter van het model benadrukt, z'n afwerking met lichtgewicht materialen en Alcantara zorgt voor een betere verankering van de inzittenden in de race-kuipjes en bespaart gewicht. Met het oog op dat laatste werden ook de motorkap en kofferklep uit plaatstaal vervangen door exemplaren in koolstofvezel. Het gewicht blijft erdoor beperkt tot 1,6 ton. Officieel heet dit een concept te zijn, maar u mag ervan uitgaan dat de beslissing om tot productie, weliswaar in beperkte aantallen, reeds genomen is.