Nu of nooit: Subaru Impreza WRX te krijgen

Door: BV

De Subaru Impreza WRX is in het land. Dat is nieuws omdat Subaru eerder besliste de iconische variant van de nieuwe Impreza-generatie niet in Europa aan te bieden. Een maatregel die vooral de CO2-uitstoot van het gamma moet reduceren. Europa heeft alleen recht op de krachtigste variant; STi. De Europese versie daarvan, met een 2.5l grote boxermotor met 300pk, is zopas voorgesteld op het Autosalon van Bologna. Maar het duurt nog even voor die leverbaar is. Tot dan voert Subaru een beperkt aantal WRX in. Die zijn minder extreem dan we STi, maar hun boxermotor met identiek slagvolume levert niettemin 230pk (hetzelfde vermogen als bij de uittredende generatie).

De nieuwbakken WRX haast zich in 6,5 tellen naar 100km/u en haalt 260km/u. Subaru voert twee versies van de krachtpatser; met of zonder geïntegreerd navigatiesysteem. In het eerste geval kost de snelle vijfdeurs € 31.245. In het tweede geval kan u hem al vanaf € 28.995 op uw naam schrijven. Wie er één wil, mag zich reppen want op = op.