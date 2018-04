Officieel: BMW X6

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt stond de BMW X6 als prototype. Het is bij de constructeur uit München inmiddels tratidie dat dergelijke showstoppers dicht bij het definitieve seriemodel staan en dat is hier niet anders. De productieversie debuteert volgende maand in Detroit en dit zijn de eerste officiële gegevens en beelden.

BMW pakt met de X6, een Sports Activity Coupé of SAC (what's in a name?), met een opgewaardeerde aandrijflijn. De X-drive, die de aandrijfkrachten variabel over de voor- en achteras spreidt is uiteraard standaard. Net als op donormodel X5. De integraalaandrijving is wel verder onder handen genomen. De X6 beschikt steeds over een achterdifferentieel met twee planetaire tandwielstelsels en een koppeling per wiel. Dat snufje stelt BMW in staat de aandrijfkrachten voor elk van de achterwielen aan te passen. Door meer vermogen naar een bepaald achterwiel te sturen, kan de X6 dynamischer op het spoor gezet worden, klinkt het bij BMW. Wat het nieuwe snufje exact doet, kan je voortaan volgen op het LCD-scherm tussen snelheidsmeter en toerenteller.

Onder neus van de SAC vinden we een 4.4l V8. Die krijgt voortaan de beschikking over een dubbele turbo en directe brandstofinjectie. Goed voor 407pk en 600Nm trekkracht. Al dat geweld wordt door een zesbak naar het asfalt gestuurd. Met wat geluk rijdt je 5,4 tellen na het intrappen van je gaspedaal 100km/u. Toch indrukwekkend voor een model van dergelijke omvang. Eén trapje lager op de ladder staat een drieliter zes-in-lijn die eveneens door twee turbo's geblazen wordt. Die is goed voor 300pk. Dieselen kan ook. Er zijn twee versies voorzien en die hebben een identieke zuigerverplaatsing van 3 liter. De instapper doet het met één turbo en levert 235pk en 520Nm. De krachtigste diesel is alweer een biturbo en houdt 286pk en 580Nm achter de hand.

BMW belooft dat de dynamische broer van de X5 bijna net zo praktisch is. Zo zouden de passagiers achteraan nauwelijks hinder ondervinden van de dalende daklijn. En ook de kofferinhoud blijft grotendeels gevrijwaard. Er past minstens 570l en de achterbank laat zich tot een (nagenoeg) vlakke vloer omvormen. Waar de Duitsers nog met geen woord over reppen is de prijs, maar reken maar dat de X6 een flinke opmaat wordt voor de X5. Volgend jaar weten we meer, want het model komt al in het tweede kwartaal op de markt.