Laatste kans voor Alfa-fabriek

Door: BV

Op de assemblage- en productiekwaliteit van z'n producten in één klap naar een Duits niveau te tillen, grijpt de Alfa-directie naar draconische maatregelen. De Pomigliano d'Arco-fabriek, gelegen in de buurt van Napels, gaat per 21 december gewoon dicht. Heden lopen daar alle Alfa's van de band, behalve de Brera en de Spider die bij Pininfarina worden gebouwd. De fabriek gaat pas op 3 maart weer open. De Alfa-directie gaat de tijd gebruiken om de oudste autofabriek van Italië grondig te moderniseren. Er wordt liefst € 70 miljoen in nieuwe installaties geïnvesteerd. De arbeiders van de faciliteit mogen niet op hun lauweren rusten. Er wordt nog eens € 40 miljoen in hun opleiding geïnvesteerd. Wanneer de fabriek over goed twee maanden weer de deuren opent, moeten de producten die er uit de productiehal rollen piekfijn geassembleerd zijn en hoort er een andere mentaliteit te heersen.

Tot 3 maart produceert Alfa geen enkele 147, 159 of GT meer. Het bedrijf heeft de afgelopen maanden een voorraad van courante motorversies, kleuren en uitvoeringen aangelegd. Wie de komende tijd voor een buitenbeentje kiest, zal geduld moeten oefenen.