Facelift voor Mercedes SLK

Door: BV

Mercedes stuurt z'n compacte coupé-cabriolet even langs de plastisch chirurg. In de neus worden meer hints naar het F1-avontuur van de constructeur ingewerkt. Vooral het onderste deel van de voorbumper werd in die zin aangepast. Aan de achterzijde wordt het verschil vooral door de lichtunits gemaakt. Die zijn gemoderniseerd. De achterbumper imiteert de vorm van een diffuser. Het interieur krijgt niet alleen de gebruikelijke behandeling die nieuwe kleuren en materialen omvat, ook de vormgeving van de boordplank wordt herzien en er is nieuw zitmeubilair.

De 3,5l grote V6 die de topversie (met uitzondering van de AMG) aandrijft, wordt op 10 extra paarden getrakteerd. Wat de invloed daarvan is op de prestaties is nog onduidelijk. Officiële informatie ontbreekt nog. Deze beelden zijn door de mazen van het net geglipt.