Eerste foto's Subaru Forester (upd)

Toegegeven, de nieuwe Subaru Forester was niet echt een goed bewaard geheim. De beelden circuleren al tijden over het web, maar nu hebben de Japanners ook officieel een eerste foto vrijgegeven. Het model debuteert begin volgend jaar op het Autosalon van Detroit. In de lente staat het in de VS bij de dealers en Europa volgt wellicht niet veel later.

De Forester wordt bovenop een nieuw platform gekwakt. Dat heeft onder meer een haast 10cm grotere wielbasis. De totale lengte groeit amper 7,5cm. Het onderstel maakt nu ook achteraan gebruik van een ophanging met dubbele wishbones. De aandrijving wordt uiteraard verzorgd door boxermotoren, met in hun verlengde de versnellingsbak en de geheel symmetrische integraalaandrijving die het handelsmerk is van de constructeur. Onder de kap komen alvast twee boxermotoren. Gelijk in slagvolume -2,5l- maar verschillend in beademing; er is een atmosferische en een geblazen variant.

Details over de prestaties of de uitrusting ontbreken voorlopig. Dit is wat Subaru wel kwijt wil; stabiliteitscontrole wordt standaard en hetzelfde geldt voor gordijnairbags. Het zou er nog aan mankeren.

Update: meer foto's.