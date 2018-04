Vernieuwde Phedra Wereldpremière Brussel

Door: BV

Lancia heeft Brussel gekozen om het doek van de vernieuwde Phedra te trekken. Het model moet nu weer netjes in de lijn lopen binnen het opgefriste Lancia-gamma. De voorpartij is voortaan nog opvallender gelijnd. Daarvoor zorgen een nieuw radiatorrooster en verchroomde bumperaccenten. Het lichtmetaal bestaat voortaan uit twee kleuren en heeft een diameter van 16 duim. De koets kan in elf tinten gespoten worden. Aan de binnenzijde werden eveneens enkele rimpelcamouflerende ingrepen uitgevoerd. Maar de knusse, luxueuze stijl van Lancia, die bij voorkeur benadrukt wordt met leder of Alcantara, is gebleven.

Onder de kap zit voortaan een nieuwe 2.2l dieseleenheid. Die werd eerder al in zustermodel Peugeot 807 voorgesteld en het is ook uit de stal van PSA dat de viercilinder afkomstig is. Hij wordt gekoppeld aan een handbediende zesbak en levert 170pk. In ons land wordt dat om gekende (fiscale) redenen afgeknepen op 163 paarden. De koppelcurve rekt zich tot 370Nm. Met de nieuwe dieselcentrale rept Lancia's grote volumewagen zich naar 100km/u in exact 10 tellen. De 2.0 diesel met 136pk, die ook gewoon leverbaar blijft, heeft bijna anderhalve tel meer nodig.