Gesluierde Alfa Junior gespot

Door: BV

Er is nogal wat animo rond de lancering van de nieuwe kleine Alfa. Die heet waarschijnlijk niet Junior, zoals het model al tijden door het leven gaat, maar Furiosa, omdat bij een online peiling die naam het meest werd gesmaakt. Of neen, wacht even, Alfa verklaarde daarna zich geen bal van de door zichzelf georganiseerde naam-wedstrijd aan te trekken en te gaan voor een nog niet gekende naam met een R. Laat het ons voor het gemak nog even over de ‘Junior' hebben. Die wordt in maart van volgend jaar onthuld op het Autosalon van Genève.

Tekenen van leven had het model tot nog toe niet gegeven, maar daarin komt nu verandering. In Italië (waar anders) is deze gesluierde schoonheid gespot. Onder het doek is zeer duidelijk de typerende Alfa-grille zichtbaar, maar details blijven uit. De kont onthuld alvast één te smaken stijlelement. Deze -ongetwijfeld potig gemotoriseerde- Junior heeft dubbele ovalen uitlaat waarvan beide helften elkaar behoorlijk op de lip zitten. Dat smaakt naar meer...