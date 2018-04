Door: BV

De Inspire is niets meer of niets minder dan de Japanse versie van de Amerikaanse Honda Accord. Het model is er al even te koop, maar om er tijdens de komende Tokyo Motor Show toch nog even de aandacht op te vestigen, heeft men er bij Honda één dik aangekleed. Deze Honda Inspire Modulo Concept heeft nieuwe voor- en achterbumper en hoogtechnologisch ogende koplampen. Er is, vooral ter hoogte van de grille, bijzonder rijkelijk gebruik gemaakt van sierelementen in aluminium. Het geheel rust op 19-duims velgen die met 245/40-rubber geschoeid zijn.

Het interieur wordt uitgevoerd in een op z'n zachtst gezegd gedurfde combinatie van oranje koeienhuid en zwart krokodillenleder. Elk van de vier zitplaatsen heeft een eigen geluidsinstallatie en tegen de rugleuning van de voorzetels vinden we een LCD-scherm.