Meer nieuwe Skoda Superb

Door: BV

Skoda had eerder al een eerste beeld van de nieuwe Superb vrijgegeven, maar ditmaal neemt de grote berline een minder verhullende pose aan. Omdat grote baas VW de nieuweling op een gedeeld platform stampt, krimpt de wielbasis met 4 cm. Het model is ook een luttele centimeter lager dan de huidige Superb, die op de -bij ons niet gecommercialiseerde- lange versie van de vorige generatie VW Passat gebaseerd was. Alle andere afmetingen gaan evenwel in de plus. In de breedte komt er 2cm bij en het model wordt ook 4cm langer. Onder de kap komen motoren met vermogens van 105 tot 260pk. Zes in het totaal, en volstrekt evenwichtig gespreid over benzine- en dieselslurpers.

In de vormgeving van het koetswerk probeert Skoda vooral twee werelden met elkaar te verzoenen. Voor de liefhebbers van de vorige editie, heeft de nieuweling nog steeds een duidelijk afgetekende kont. Net als een sedan. Maar omdat Europeanen nu eenmaal liever met een vijfdeurs rondhotsen, omdat die praktischer is, gaat de achteruit wel mee open. Samen met een neerklapbare achterbank garandeert dat toch wat beladingsmogelijkheden. Uw zal uw nieuwe televisie dus zelf kunnen ophalen. De Superb gaat ‘full monty' op het Autosalon van Genève.