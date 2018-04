Audi's snelste TT

Door: BV

Audi heeft in Detroit de snelste TT tot heden onthuld. Deze TT-S komt boven de 3.2l V6 in het gamma. Toch heeft hij maar vier cilinders en 2l motorinhoud. Maar het blok is oorspronkelijk afkomstig van de S3, waar het 265pk levert. De ingenieurs hebben nog eens diep op de bodem van de cilinders gekeken en daar nog 7 extra paarden gevonden. Met 272pk tikt hij 22 stuks hoger af dan de zespitter, terwijl hij vanzelfsprekend minder gewicht op de weegschaal zet. Om het vermogen efficiënt om te zetten in een voorwaartse beweging, doet Audi beroep op alle vier de wielen voor de aandrijving. En efficient is de TT-S. Het model werkt zich in 5,2 tellen naar 100km/u. De top is afgeregeld op 250km/u.

De TT-S krijgt zilverkleurige spiegelhuizen, een aangepaste tellerpartij, nog sportiever ogend inlegwerk, maar het is vooral met een aangepaste snoet dat de sportieveling het verschil maakt. De bumper oogt nog agressiever. Vooraan heeft die meer luchtdoorstroomopeningen en achteraan is er plaats gemaakt voor zilverkleurig inlegwerk. De lichtunits krijgen zowel voor- als achteraan een donkerder tint. De snelle TT is volgende zomer op de markt. En het zal er niet bij blijven. Audi werkt ook nog aan een TT-R.