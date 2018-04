Hummer HX wil het vel van Jeep Wrangler

Door: BV

Hummer had eerder al een plaagbeeld van de HX, een concept, vrijgegeven. Ditmaal zijn er echte beelden. Officieel is dit niet meer dan een stijlstudie, maar de HX toont duidelijk dat de expansiedrang van het stoere merk z'n grenzen nog niet heeft bereikt. Hij is weer wat kleiner dan eerdere creaties. Omdat hij ook afneembare koetswerkpanelen heeft, lijkt hij de Wrangler van aartsrivaal Jeep in het vizier te nemen. Die beschikt net als deze HX over afneembare deuren en dakpanelen. Hummer gaat uiteraard nog een stapje verder. Om beschadiging op terrein te voorkomen en de op- en afrijhoeken tot absurde waarden op te trekken, kunnen zelfs de spatschermen eraf.

Hummer is merk dat teert op imago. De heren zijn dan ook allesbehalve ongevoelig voor trends. Daarom keilt GM hier de radio overboord. De geluidsinstallatie speelt alleen MP3's. En voor de verlichting worden diodes gebruikt. Onder de kap zit een V6 die ook wat technologie meezeult. Hij levert 304pk en 370Nm trekkracht, die hij uit 3,6l inhoud puurt. En het groene kantje mag niet ontbreken. Daarom lust hij ook E85 bio-ethanol.