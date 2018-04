Meer supersportwagen: MCE aan de beurt

Door: BV

Ben je op zoek naar een supersportwagen, dan heb je tegenwoordig meer keuze dan wanneer je naar een handig boodschappenautootje op zoek bent. En daarin komt zo te zien niet veel verandering. Nu is het bedrijfje MCE aan de ontwikkeling van een atletische automobiel bezig. Die heet MC1 en als alles volgens plan verloopt zullen enkele gelukkige klanten de machine in 2011 in ontvangst mogen nemen.

De specificaties blinken op dit ogenblik uit in onduidelijkheid. Wat we wel weten: het chassis is grotendeels opgetrokken in koolstofvezel. MCE kiest voor een klassieke lay-out, waarbij het motorblok centraal in het chassis hangt, net achter de twee inzittenden. Het bedrijf spreekt over een V10 met 600pk, maar we weten uit ervaring dat het vermogen tussen nu en 2011 nog alle kanten uit kan. Het lijnenspel is van de hand van David Chilton. Die heeft bij Ford onder meer de S-MAX aangekleed. Voor meer beelden klikt u hiernaast op de video.

