Details over BMW's nieuwe topsedan gelekt

Door: BV

BMW werkt niet alleen aan een opvolger van de 7-Reeks, die al aardig op leeftijd begint te komen, maar ook aan een ‘alternatief' op hetzelfde platform. Dat wordt een vierdeurs Coupé, waarvan de CS Concept die afgelopen jaar op het autosalon van Shanghai debuteerde, de voorloper was.

Volgens nieuwe informatie, die we te danken hebben aan een bij BMW's sportdevisie M weggelopen ingenieur, komt het model in 2010. Deze GT wordt breder en langer dan de gewone Siebener. Van CO2-crisis lijkt geen sprake te zijn. BMW wil alleen z'n krachtigste motoren weerhouden, met 8 en 12 cilinders. Voorlopig wordt er over een diesel met geen woord gerept. Als het model op de markt komt, mag hij het opnemen tegen de Porsche Panamera, de Aston Martin Rapide en Maserati Quattroporte. Het segment zal overigens al snel bevolkt raken, want ook Audi schijnt aan een grote sportieve sedan te werken (A7?). BMW wil jaarlijks 15.000 klanten voor het exclusieve vervoermiddel. Die zullen in ruil voor een sleutel minstens € 100.000 moeten neertellen.

