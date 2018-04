Door: BV

Op het Autosalon van Genève, dat nog slechts 2 maanden van ons verwijderd is, presenteert Honda een nieuwe Accord-generatie. Die bouwt voort op het lijnenspel van de huidige generatie. Niet verwonderlijk, want dat viel in de smaak bij het cliënteel. Specificaties zijn er nog niet. Enkele weinig onthullende beelden wel. De communicatie-afdeling van de constructeur wil u op die manier al even opwarmen.

