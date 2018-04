Skoda Superb: de verrassende details!

Door: BV

Begin maart pakt Skoda op het Autosalon van Genève uit met de Superb. Die nieuwe limousine wordt 4cm langer, 6 centimeter breder, een tikkeltje lager dan de huidige generatie en krijgt opvallend bescheiden motorversies onder de kap. En dan hebben we het in de eerste plaats over de zuigerverplaatsing, niet over het vermogen. Zo wordt de instapper voor benzinerijders een 1.4 TSI (met turbo en compressor dus) die tekent voor 125pk. Erboven zit een 1.8 Turbo die 160pk levert en dan valt er -wellicht slechts tijdelijk- een gat. De topversie heeft immers 260pk onder de kap schikt een 3.6l grote zespitter onder de motorkap.Goed voor een sprinttijd van 6,5 tellen en een begrensde top van 250km/u.

Skoda doet lustig mee met de airbag-wedloop en schikt liefst negen plofkussens aan boord. En dan nog één opvallend detail; de Superb is tegelijk vier- en vijfdeurs. Want als je tegenwoordig niet kan kiezen, neem je toch gewoon allebei? Dankzij een vernuftig koffermechanisme kan je kiezen. Ofwel open je alleen de kofferklep, zoals bij een sedan, of in het andere geval gaat de achterruit mee. De koffer heeft een indrukwekkend volume van 565 liter en dat is uitbreidbaar middels een neerklapbare achterbank. Dan slikt de Superb tot 1.670l bagage.

