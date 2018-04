Meer over Subaru's Boxer diesel

Door: BV

Tot heden speelt Subaru op de Europese markt in een nichesegment. En de reden daarvoor is eenvoudig. Het merk heeft geen dieselmotoren. En dat heeft veel met de koppigheid van de Japanse ingenieurs te maken. De rijeigenschappen van een Subaru, ongeacht de motorversie, zijn te wijten aan de combinatie van een boxer(benzine-)motor met een volledig symmetrische aandrijflijn die het vermogen naar de vier wielen stuurt. Behalve een bovengemiddelde tractie en grip levert die combinatie ook een zeer laag zwaartepunt op. Het merk wou die eigenschappen niet aanlengen en moest dus zelf een boxer-dieselmotor ontwikkelen. Een wereldprimeur.

De krachtbron met horizontaal liggende tegenover elkaar geplaatste cilinders (een opstelling die trillingen van nature elimineert) heeft een inhoud van 2 liter en is goed voor 150pk. De maximale trekkracht van 350Nm komt vrij bij 1.800t/min. De dieselcentrale wordt uiteraard door een turbo aangeblazen, waardoor er bovenop de motorkap van de Legacy en Outback -de versies waarin de diesel debuteert- een luchthapper verschijnt. Een zesbak blijft op de verlanglijst staan, want voorlopig wordt het aggregaat aan een handgeroerde vijfbak gepaard. Beide versies houden het bij 200km/u voor bekeken. Het verbruiksgemiddelde staat in schril contrast met dat van de benzine-boxers. Die lusten immers wel een litertje, vooral als ze de sporen gegeven worden. De Legacy diesel zal daarentegen genoegen nemen met 5,6l/100km. De hoger op poten geplaatste Outback vraagt twee deciliter extra. Beide modellen debuteren officieel pas op het Autosalon van Genève, maar we zullen u voor het zover is al een eerste test kunnen voorschotelen. In mei vindt u ze bij de dealer.

