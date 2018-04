Pininfarina toont Sintesi in Genève

Door: BV

Het Italiaanse stijlhuis Pininfarina heeft weer een stijlstudie klaar voor het Autosalon van Genève. En er hangt nogal wat van af, want Pininfarina heeft het de laatste tijd niet onder de markt. Het bedrijf genereert immers flink wat inkomsten uit de bouw van modellen voor verschillende automerken (zoals destijds de Peugeot 306 Cabrio), maar het orderboek heeft nauwelijks vulling. Gelijkaardige klanken horen we bij Giugiaro, waar de situatie nog erger is, Bertone, Karmann en Matra. De Sintesi, Italiaans voor ‘samenvatting', draagt dus een zware last op de schouders.

Het model wordt door Pininfarina voorgesteld als een evolutie van twee zeer uiteenlopende stijlstudies uit het verleden. Enerzijds de sportwagen Birdcage en anderzijds de kleine Nido. De eerste schets onthult een dynamisch gelijnde vierdeurs. En die heeft zelfs een Belgisch kantje. De Sintesi vloeide immers uit de pen van landgenoot Lowie Vermeersch.

