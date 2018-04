Officieel: Mercedes SL verbeterd

Door: BV

We hebben weer een excuus om met de Mercedes SL te gaan bollen. De constructeur heeft hem immers tegen het licht gehouden en nog tal van punten gevonden waarop het beter kon. Niet dat dat een verassing is, want al weken geleden lag de informatie op straat. Nu is het ook allemaal officieel.

De SL krijgt een gladdere, modernere neus en ook aan de kont wordt gewerkt. Daar vinden we onder meer een bumperschild met ingewerkte diffuser. Belangrijker zijn de aanpassingen aan de motoren. Er is een nieuwe instapper. Die SL 280 heeft zes cilinders die samen 231pk en 300Nm opbrengen. Maar ook daarmee maak je je niet belachelijk; de sprint neemt slechts 7,8 tellen in beslag. De SL 350 schopt het tot 315pk (+16%), terwijl de centrale elke 100km 0,4l zuiniger werd. Goed voor een acceleratietijd van 6,2 tellen. De krachtigste motoren in de SL zijn de SL 500 en SL 600. De eerste is een 388pk sterke achtpitter, terwijl de tweede een V12 is met twee turbocompressoren. Goed voor 517pk.

De SL toont zich voortaan dynamischer. Dat hebben aan een neiuwe ontwikkeling te danken. Die heet Dynamic Steering-systeem, wat in wezen een verbeterde versie is van snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging. Zonder u met technische details te verzwaren: het komt erop neer dat het nemen van bochten minder stuurbeweging vergt en dat je bij het parkeren minder aan het stuur moet draaien.

Het interieur heeft recht op nieuwe stoelen, ander leer, een driespakig stuurwiel en een nieuw gevormd instrumentenpaneel. De SL 600 krijgt nappaleder en sierlijsten in populierenhout. De als optie leverbare Airscarf zijn verluchtingsmonden in de hoofdsteunen. Die zorgen voor een warme luchtstroom langs de nek, waardoor de inzittenden langer van open rijden kunnen genieten. De standaarduitrusting wordt gespekt met een keyless-go-systeem en een op afstand bedienbare kofferklep. We ronden de lijst af met een opgewaardeerd Comand-systeem. Dat kan een harde schijf en/of een aansluiting voor een MP3-speler bevatten, al moet je daarvoor alweer dieper in je buidel tasten. De vernieuwde SL staat al bij het prille begin van de lente in de showroom.

