Isuzu heeft genoeg van de Amerikaanse markt

Door: BV

Het Japanse Isuzu trekt zich terug van de Amerikaanse markt. Het merk staakt de verkopen van de i-Series pickup en de SUV Ascender, de enige twee modellen die het merk voor nog de Amerikaanse klant produceert. Ze worden beiden gebouwd in samenwerking met General Motors. De pickup is gebaseerd op de Chevrolet Colorade en tweelingbroer GMC Canyon en de Ascender is een nauwelijks gecamoufleerde Chevy Trailblazer. Als reden voor het vertrek haalt Isuzu aan dat GM geen plannen heeft om de Colorado of de Trailblazer te vervangen. Maar ook de tegenvallende verkoopscijfers van de afgelopen jaren (15.700 stuks in 2006 en amper 7.900 eenheden in 2007) zullen er voor iets tussen zitten. Persbureau Reuters schat de kosten van de beslissing op ongeveer 37 miljoen dollar. Het verbreken van de contracten met de huidige dealers is het duurst. Isuzu blijft wel onderdelen leveren.

