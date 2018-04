Update voor Mitsubishi Eclipse

Door: BV

Op het Autosalon van Chicago krijgt Mitsubishi's Eclipse een esthetische oplapbeurt. Het uiterlijk wordt gladgetrokken met nieuwe bumperschilden voor- en achter. De haaiensmoel van de nieuwe Lancer komt daarbij even om het hoekje piepen. Niet dat wij daar wat mee zijn. Het heeft er even naar uitgezien dat de Eclipse weer naar Europa zou komen, maar dat ging finaal toch niet door.

Onderhuids wordt er weinig gewijzigd. De 3.8l sterke V6 onder de kap blijft zelfs helemaal hetzelfde. Hij levert wel wat meer vermogen, maar dat heeft met de nieuwe uitlaatlijn te maken. Die genereert minder tegendruk. De nieuwe Eclipse is daardoor 265pk sterk. Het blok wordt naar keuze gecombineerd met een handgeschakelde zesbak of een automaat met 5 versnellingen. De koets bestaat als Coupé of Cabrio.

