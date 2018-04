Canadees-Amerikaanse VW Routan

Door: BV

Wij kunnen de lezer geruststellen of ontgoochelen maar de VW Routan (niets te maken met de Touran) komt niet naar Europa. Deze zevenzitter monovolume wordt speciaal voor de Amerikaanse markt in Canada (in de Ontario Chrysler fabrieken) gebouwd. De auto is vijf meter lang en om de Amerikanen te bekoren werd vooral het interieur praktisch en esthetisch aangepast ten opzichte van het Chrysler-donormodel. Qua functionalteit hoeven de Amerikanen zich eveneens geen zorgen maken want gezien de lengte van de auto, de lange wielbasis en de variabiliteit kan men de moeilijksten bevredigen.

