VW Routan in het echt

Door: BV

Neen, we hebben de R en de T echt niet verwisseld. Dit is de VW Routan. De bus wordt op de aanstormende Chicago Autoshow voorgesteld, maar we kunnen u nu al de eerste beelden voorschotelen. De Routan is niets meer of niets minder dan een omgekitte Chrysler Grand Voyager, maar Volkswagen heeft z'n huiswerk althans op esthetisch vlak grondig gemaakt. De neus en kont zijn specifiek voor de Routan getekend en bevatten typische VW-stijlkenmerken. Alle wat ertussen zit is identiek aan de Chryslers en Dodges. Het is ook tussen die merken dat de VW van de band zal lopen, in Chryslers productievestiging in Windsor in de staat Ontario. De Routan is uitsluitend voor de Amerikaanse markt bestemd.

De Amerikanen gebruiken graag goedkoop ogende plastics voor de interieuraankleding. VW zag dat niet zitten en ontwikkelde voor de Routan een specifieke boordplank en deurpanelen. De lay-out, onder meer van het instrumentencluster, is aangepast aan die van de andere VW's. Kwestie van de Routan een beetje in het plaatje te doen passen. Het model beschikt over drie zetelrijen. De eerste en tweede zitrij bestaan uit individuele zetels. De derde zitrij kan elektrisch in de vloer verdwijnen. Alweer, net als bij de Amerikaanse tegenhangers van het model. De twee zijdelingse schuifdeuren en de kofferklep openen en sluiten zich eveneens elektrisch. Een entertainmentsysteem met twee 9" LCD-schermen is een optie. De 13(!) bekerhouders zijn dan weer standaard.

Het motorenpalet wordt door VW niet aangepast. Dat zou te duur geweest zijn. De Routan verschijnt dus bij de dealer met bijzonder Amerikaanse motoren. De instapper is een 3.8l grote V6 die 197pk levert. Erboven vinden we een 4.0l grote zespitter die 251 paarden aan de teugels houdt. De ophanging is wel een stuk stugger dan die van de busjes die door Chrysler in de VS geleverd worden. En VW belooft ook een snediger stuurwerking. Tractie- en stabiliteitscontrole zijn standaard. Deze zomer moet de Routan bij de Amerikaanse VW-verdeler staan. Hij zal net geen $ 25.000 kosten. Omgerekend is dat niet eens € 20.000. Dat lijkt een koopje...

