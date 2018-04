Nog meer Porsche 997? Hier is de GT3 Cup S.

Door: BV

Porsche is absoluut heer en meester in het verzinnen van variaties op een thema. Ze hebben er in het geval van de 911 voldoende tijd voor gehad, want het was decennia lang (eigenlijk tot de komst van de Boxster en de Cayenne) de enige Porsche die aansloeg. Ook van de 997 zijn we intussen aan variant-God-weet-hoeveel: de GT3 Cup S.

Je kan met het model op de openbare weg, maar het is twijfelachtig of het zich daar helemaal lekker voelt. De GT3 is een wegauto die ook af en toe het circuit op wil. De GT3 RS is een circuitauto die af en toe de weg op wil. En de GT3 Cup S is eigenlijk een pure racer. Hou dat in je achterhoofd als je je beklaagt over het gebrek van... wel... eigenlijk alles in het interieur. De GT3 Cup S is compleet gestript en weegt daardoor slechts 1170kg. De ophanging is overgenomen uit de 911 RSR, een nog potentere racer van Porsche. Onder de dwars gemonteerde surfplank, waarvan we durven aannemen dat die voor meer neerwaartse druk zorgt, zit een 3,6l grote boxermotor die 440pk en 430Nm levert.

Een koopje kan je de Cup S niet noemen. Het speelgoedje kost € 250.000 zonder dat de staat er nog maar één euro aan heeft verdiend.