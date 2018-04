AMG-versies van nieuwe Mercedes SL

Door: BV

Er waren al eens beelden gelekt, maar de specificaties hadden we nog niet onder ogen gekregen. Dus hier zijn ze. Zoals aangekondigd verdwijnt de geblazen SL 55 AMG uit het programma. In de plaats daarvan komt de 6,3l grote V8 die ook al de C 63 AMG aandrijft. Dat blok levert 525pk en 630Nm. Dat is wel 8pk meer dan de SL55 AMG, maar het koppel verliest niet minder dan 90Nm. We kondigden eerder dan ook al aan dat deze SL 63 AMG trager zou worden dan z'n voorganger, maar Mercedes beloofde dat dat niet het geval zou zijn. Het geheime wapen is een nieuwe versnellingsbak. Een zeventrapsautomaat die uiteraard ook door flippers aan het stuurwiel bediend kan worden. Die wisselt dankzij nieuw ontwikkelde MCT-technology (Multi Clutch Technology) in niet meer dan 100 milliseconden van verzet. Of toch op z'n minst in z'n meest agressieve modus. Dus de SL 63 AMG is sneller dan voorheen? Wel... neen. Deze telg laat een sprinttijd van 4,6 tellen opmeten. Dat is volgens ons toch een tiende trager dan voorheen.

De SL 65 AMG heeft een V12 onder de kap. Die is liefst 615pk sterk terwijl de trekkracht uitkomt op de astronomische waarden van 1.000Nm (elektronisch begrensd dan nog wel). De topsnelheid van beide AMG's is uiteraard identiek -want elektronisch begrensd op 250km/u- maar de twaalfpitter gaat nog een stukje sneller naar de kaap van 100km/u. Na 4,2 tellen is het achter de rug. De zeventrapsversnellingsbak is niet voor de krachtigste SL uit het aanbod. Die heeft nog steeds een conventionel vijftrapsautomaat.

