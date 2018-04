Officieel: Renault Koleos

Door: BV

Renault heeft eindelijk z'n SUV klaar. De Koleos debuteert in Genève. Het uiterlijk is al lang geen verassing meer. De part-time vierwielaandrijver zal immers gebouwd worden bij Samsung Renault Motors in Korea, dat de SUV al enkele maanden onder z'n eigen merknaam voert. Het model is 4,52m lang, 1,85m breed en moet riant ruimte bieden aan vijf inzittenden. Die zullen ook nog eens van alle comfort kunnen genieten, want Renault bouwt enkele snufjes uit z'n monovolumes over.

Onder de kap komt ofwel een 2,5l benzinemotor met 170pk en een 2,0l dieselcentrale. Die laatste is er evenwel in twee uitvoeringen, met 130 of 175 paarden. Om ervoor te zorgen dat de Renault op een slechte ondergrond uit de voeten kan, leent de Koleos de niet permanente vierwielaandrijving van alliantiepartner Nissan, dat een grote 4x4 expertise bezit. Het systeem is vergelijkbaar met dat van de X-Trail en stuurt maximaal de helft van de trekkracht naar de achterwielen. Het maakt gebruik van elektronica om onder meer de snelheid bij het afrijden van een helling onder controle te houden.

