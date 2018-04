Driedeurs Chevrolet Aveo in Genève

Door: BV

Chevrolet heeft de vijfdeurs Aveo al danig onder handen genomen, maar de driedeursversie die voorheen Kalos heette, moest nog langs de plastisch chirurg gestuurd worden. Dat is bij deze gebeurd. De driedeurs krijgt agressiever smoelwerk met hoekomvattende koplampen. Achteraan worden de lichtunits rond, terwijl het interieur werd opgewaardeerd met nieuwe materialen. Onder de kap vinden we een 1.2l met 84pk en een 1.4l met 101pk. Dieselmotoren zijn er niet. De driedeurs Aveo debuteert in Genève en staat in juni bij de Belgische dealer.

