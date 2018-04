Ford onthult de nieuwe Fiësta

Door: BV

Op het Autosalon van Genève onthult Ford de opvolger van de Fiësta. Die is gebaseerd op de Verve concept car en heet... weer gewoon Fiësta. De constructeur had eerder laten doorschemeren dat het die naam overboord zou gooien, maar zover is het dus niet gekomen. Integendeel, het bedrijf bevestigt nog eens specifiek de kracht van de naam die het model de afgelopen dertig jaar droeg. Sinds 1976 verkocht het bedrijf liefst 12 miljoen auto's die die naam droegen. Bij deze hebben de foto's van de driedeurs, maar op het Salon staat ook meteen de vijfdeurs te blinken. De beelden daarvan schotelen we u aan het einde van de eerste week van maart voor. De Fiësta is in Europa ontwikkeld maar komt niet alleen bij ons op de markt. Ford zal het model aanbieden in Azië, Zuid-Afrika, Australië en de VS. In het najaar start de productie voor de Europese markt.

De lijnen van de driedeurs zijn nauw verwant aan die van de Verve concept car zoals die in september 2007 debuteerde op het Autosalon van Frankfurt. Opvallend, zij het niet geheel onverwacht, de Fiësta is net zo compact als z'n voorganger en zet zelfs minder gewicht op de weegschaal. Dat werd het model in dit segment voorgedaan door de Mazda 2, waar deze nieuweling de technische basis van overneemt. De constructeur onderstreept wel dat het geen compromissen ten aanzien van de veiligheidsvoorzieningen sloot. Integendeel, de nieuwe Fiësta wordt leverbaar met een maximum van zeven airbags. De onafhankelijke voorophanging met McPherson veerpoten en de vervormbare dwarstraverse zijn van de vorige versie overgenomen. De stuurbekrachtiging is voortaan elektrisch. Dat scheelt in het verbruik.

Fiësta zal gelanceerd worden met vijf motoren. Bij de benzines kennen we de eerste drie al, want ze zijn ook in de Mazda te vinden. Het zijn twee 1,25l met 60 en 70pk respectievelijk en een 1.4l met 91pk. Erboven komt nu nog een 115pk sterke 1.6l. Dieselen kan met twee centrales; een 1.4 die 68pk levert of een 90pk sterke 1.6.

In de vormgeving trekt Ford resoluut de dynamische kaart. En ook het interieur heeft nogal wat kenmerken die uit de concept car zijn overgenomen. Het bedrijf is vooral trots op de middenconsole. De bedieningselementen zijn daarin gegroepeerd zoals die van een mobiele telefoon. De Fiësta moet en zal een auto worden voor de iPod-generatie.

