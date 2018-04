Mindset sport-hybride bijna klaar

Door: BV

Het Zwitserse Mindset is waar voormalig VW-ontwerper Mürat Gunak tegenwoordig z'n ding doet. Het bedrijf is druk bezig met de ontwikkeling van een sportieve hybride, waar het jaarlijks niet minder dan 10.000 stuks van wil bouwen. Het doel lijkt inmiddels in zicht, want uit deze beelden blijkt dat het prototype klaar is. De sportief geïnspireerde 2+2-zitter maakt gebruik van een aluminium space-frame waarover kunststof koetswerkpanelen geplaatst worden. Daardoor blijft het gewicht beperkt tot 800kg. Een essentieel gegeven, want de aandrijflijn is bescheiden. Een tweecilinder benzinemotor genereert stroom voor een set Lithium-ion batterijen. Die drijven op hun beurt elektromotoren bij de achterwielen aan.

Met een volledige batterijlading kan het tot 100km duren eer het benzineaggregaat moet bijspringen. In zonnige omstandigheden duurt het misschien nog wat langer. Het dak is immers uitgevoerd in zonnecellen. Alle beetjes helpen... De totale autonomie zou zo'n 800km bedragen. Wanneer de Mindset in productie gaat -het bedrijf mikt op 2009- zal de kostprijs zo'n € 50.000 bedragen.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.