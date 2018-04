Ford Kuga: details en prijzen

Door: BV

Nog voor de zomer staat de Ford Kuga bij de dealer. Het is Ford's interpretatie van de compacte SUV. Hij leent techniek van de Focus. De lengte bedraagt 4,44 meter, het model is 1,84m breed en 1,72m hoog. Voorlopig vinden we tussen de voorwielen slechts één krachtbron. Dat is de 136pk en 320Nm sterke 2.0 TDCi. Die drijft de voorwielen aan, maar Ford biedt ook steeds een versie aan die meer slagkracht moet hebben op terrein. Daar worden de achterwielen ingeschakeld als het nodig blijkt te zijn. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een Haldex-koppeling. De tweewielaangedreven versie neemt genoegen met 6,4l/100km.

De Kuga wordt leverbaar als Trend en als Titanium Blue. Een greep uit de standaarduitrusting: ESP, manuele airco, mistlichten, lederen stuurwiel en een neerklapbare achterbank. De Titanium Bleu doet daar onder meer getinte ruiten, gedeeltelijk lederen interieur, automatische airco, 17-duims lichtmetalen velgen en een snelheidsregelaar bovenop. De instapper kost € 27.200 terwijl de rijkelijk uitgeruste variant vanaf € 29.200 de uwe wordt. Vierwielaandrijving kost u telkens € 2.000 extra.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.