Alfa Junior niet in Genève

Door: REDACTIE

Reikhalzend kijken de fans van het merk uit naar het Autosalon van Genève. De nieuwe kleine Alfa staat immers in september bij de dealer. En dat is voor gans Europa gelijk. Om voldoende voorraad te hebben start de productie al in juni. Dus de Junior -zoals het model voorlopig gedoopt is, want hij zal anders heten- debuteert in Genève. Logisch, want dat is het laatste Salon met wereldfaam voor het eerste exemplaar van de band loopt. Niet dus. Alfa houdt de kleine achter de hand.

De groep wil het komende Autosalon alles inzetten op de nieuwe Lancia Delta. De Junior zal pas debuteren op het Autosalon van Parijs dat in de loop van september de deuren opent. Alfa blijft in Genève evenwel niet helemaal van nieuws verstoken. Het merk stelt de Spider van de bloedstollende 8C Competizione voor.

