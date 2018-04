Oops - Dit is de nieuwe Volvo XC60!

Door: BV

Op woensdag 20 februari stuurt Volvo de allereerste gegevens over de XC60, het kleine broertje voor de XC90 de wereld in. Tenminste, dat was het plan. We hebben nu echter al de eerste beelden van Volvo's compacte SUV. Die is gebaseerd op de gelijknamige concept car en debuteert op het Autosalon van Genève. De grote XC90 verdwijnt over afzienbare tijd overigens van het toneel. Hij krijgt geen opvolger meer. Voor meer informatie stemt u aanstaande woensdagavond af op www.auto55.be.

