Beetje meer Fiat 500 Abarth

Door: BV

Het heeft wat langer geduurd dan verwacht, maar hier is nu toch meer nieuws over de Fiat 500 Abarth. Of tenminste... een beetje meer nieuws. De potige 500 staat aan het begin van de zomer in de showroom, maar Abarth -dat nu immers als merk apart staat- is er nog niet helemaal mee klaar. Wat weten we nu wél? Onder de kap zit een 1.4l sterke T-Jet motor die het tot 135pk schopt. Uiteraard is het onderstel aangepast om daar beter mee om te kunnen gaan. Niet alleen de veren en dempers werden stugger, maar ook op de veerpoten zelf werd gewerkt. De Abarth 500 is immers nog steeds gebaseerd op het onderstel van de Panda en die heeft in z'n krachtigste versie slechts 110pk onder het rechterpedaal.