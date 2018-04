De motoren van Lancia's nieuwe Delta

Door: BV

Lancia's informatie omtrend het Autosalon van Genève bevat ook meteen de details over de motoren waarmee de langverwachte Delta in de arena treedt. En die beloven alvast zeer competitief te zijn. De intapper wordt een 120pk sterke 1.4l turbo viercilinder benzinemotor. Die levert 120pk, maar met een meer gesofisticeerde Turbo bestaat hij ook. In dat geval levert hij 150pk. De topversie wordt 200pk sterke. Vermogen dat Lancia uit een eerder kleine 1.8l turbomotor peutert.

De meerderheids van de auto's in ons land zal met de 120pk sterke 1.6l dieselmotor geleverd worden. Er is ook een tweeliter met 165pk en helemaal bovenaan het dieselpalet prijkt een 1.9 Multijet met twee turbo's. Die perst 190pk uit z'n vier cilinders.

Alle modellen worden standaard met een zesbak geleverd. Afhankelijk van de versie of de aangestipte vakjes in de optielijst wordt die met de hand bediend, is die gerobotiseerd of een automaat van het conventionele type (met koppelomvormer). Om alle geweld in toom te houden wordt stabiliteitscontrole standaard.

