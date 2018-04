Audi doet A4 Avant in Genève

Door: BV

Audi heeft de Avant van de nieuwe Audi A4 klaar. En aangezien de berline een flink stuk groter werd dan voorheen, geldt dat ook voor de break. Die meet voortaan 4,70m, wat 12cm meer is dan z'n voorganger. Een rechtstreeks gevolg daarvan is dat de bagageruimte toeneemt, nu tot 490l. Daarmee steekt de Audi z'n directe concurrenten naar de kroon. Maar het merk wil niet eens overdreven nadruk leggen op het volume, het gaat om het gebruiksgemak. Daarom heeft de koffer een zeer regelmatige vorm, kan hij ingedeeld worden, opent en sluit de kofferklep zich elektrisch en schuift het dekzeil automatisch uit de weg als je de koffer opent. Overigens moet u al het bovenstaanden niet standaard verwachten. Voor veel van deze zaken moet u bijbetalen.

Audi biedt de break in eerste instantie met vier motoren aan. Daarbij zijn even veel benzines als diesels. In het eerste geval is de instapper een 1.8 TFSI met 160pk. Daarboven vinden we meteen een 3.2 V6 met 265pk. Die haalt 100km/u in 6,4 tellen. Dieselen kan met een 2.0 TDI common-rail dieselmotor. Die levert in ons land 136pk en 320Nm en weet in de sprint nog net onder de 10-tellen-grens te blijven. De 3.0 V6 TDI is goed voor 240pk. Minder dan de benzine-zespitter, maar omdat hij over een hoop extra koppel beschikt wint hij in de sprint toch een tiende ten opzichte van de 3.2l.

Als alles volgens plan verloopt staat de A4 Avant in mei bij de dealer. We verwachten wel dat de leasebedrijven al voor die tijd heel wat orders binnen zullen hebben. En natuurlijk is de Avant voor het eerst te zien in Genève. Waar anders?

