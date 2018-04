Meer over Volvo's nieuwe XC60

Door: BV

Met de XC60 zal Volvo zich moeien in het segment van de compacte cross-overs. Dat is het snelst groeiende segment wereldwijd, maar er zijn ook steeds meer concurrenten die de stap wagen. Er zal dus behoorlijk met de ellenbogen gewerkt moeten worden. Volgens de Zweden is het de mooiste Volvo ooit. Uiteraard. Maar het zou ook de veiligste moeten zijn. De lijst met veiligheidsuitrusting is schier eindeloos, maar het grote nieuws is het City Safety-systeem. Dat voelt een naderende impact bij lage snelheid en als de bestuurder niet reageert gaat de auto zelf op de rem staan.

De XC60 komt in eerste instantie met drie motoren. De krachtigste is meteen het enige benzine-aggregaat. De geblazen T6 produceert immers 285pk. De D5 dieselmotor komt in twee vermogensvarianten. Een voor ons land fiscaal acceptabele versie met 163pk en een krachtiger blok met 185pk. Vierwielaandrijving is standaard. In de loop van 2009 komt er nog een voorwielaangedreven versie van de 163pk krachtige diesel. Die produceert 163pk en neemt met 170gram CO2 per km genoegen.

Volvo wil van de XC60 jaarlijks 50.000 stuks slijten. De belangrijkste markten zullen de VS, Duitsland, de Uk, Rusland en China zijn. 2010 zal volgens de Zweden het topjaar zijn. De XC60 loopt in ons eigen Gent van de band. We mogen de auto halverwege het jaar bij de dealer verwachten.

